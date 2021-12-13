Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM В Екатеринбурге сдвинули сроки строительства термального комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ. Причиной стала долгая экологическая экспертиза, пишут СМИ.

Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Необходимость проведения такой экспертизы вызвана тем, что берег озера является особо охраняемой территорией. В данный момент вести на нём строительство нельзя, пишет Е1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, начать строительные работы здесь планировали весной 2022 года, а сдать объект уже в 2023 году. Добавим, часть местных жителей выступают против создания на озере термального комплекса. 12 декабря возле входа в парк «Каменные палатки» прошёл пикет протеста, который собрал порядка 50 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбуржцы вышли на пикет против строительства термального комплекса