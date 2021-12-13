Екатеринбург, 13 декабря, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сдвинули сроки строительства термального комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ. Причиной стала долгая экологическая экспертиза, пишут СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе

Необходимость проведения такой экспертизы вызвана тем, что берег озера является особо охраняемой территорией. В данный момент вести на нём строительство нельзя, пишет Е1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, начать строительные работы здесь планировали весной 2022 года, а сдать объект уже в 2023 году. Добавим, часть местных жителей выступают против создания на озере термального комплекса. 12 декабря возле входа в парк «Каменные палатки» прошёл пикет протеста, который собрал порядка 50 человек.