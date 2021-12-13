Благовещенск, 13 декабря, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В магазинах Благовещенска продают картофель по цене 399,99 рубля за 2,5 килограмма и 299,99 рубля за 2 килограмма. Эти цены горожане сочли слишком высокими, сообщило ИА Amur. Life.

Картофель

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Если посчитать стоимость килограмма этого картофеля, то получится, что он стоит 150−200 рублей. «Откуда такие цены на картофель?» — возмущаются амурчане в соцсетях. Люди размышляют о необходимости садить картофель самостоятельно и сравнивают цены с Краснодаром, где килограмм картофеля стоит 39−65 рублей.

«Картошка дороже грамма серебра в шесть раз! Теперь я знаю, как Белоруссия держится на плаву» (dmitriy_blaga), «Вот и президентское внимание! Осторожно, картошка!» (iloveyou___777), «Всё просто. Китай закрыл поставки. А наша картоха дорогая: топливо, электричество — вот и цена — космос. Во Владивостоке была в первую волну пандемии по 400 рублей за кг» (annamilizginova), — комментируют цены на картофель пользователи Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев назвал ситуацию с ценами на продукты питания в России, особенно продуктами первой необходимости, действительно неприятной. Темпы продуктовой инфляции превзошли все ожидания, и сбить их сугубо монетарными методами за счет повышения процентных ставок пока не удается, считает эксперт.