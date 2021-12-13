Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 07:02 — REGNUM Министерство здравоохранения Пуэрто-Рико обнаружило три возможных случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявила главный эпидемиолог страны Мелисса Марзан.

Пуэрто-Рико CIA

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Все случаи выявлены среди членов одной из семей центрального района города Кагуас. Они в последнюю неделю ноября посетили штат Флорида, США.

Марзан отметила, что всем лицам, которых подозревают в заражении штаммом «Омикрон», до 45 лет, они получили первые две дозы вакцины от COVID-19, и у них наблюдаются легкие симптомы, поэтому госпитализация им не потребовалась.

«У этих трех человек тест на коронавирус оказался положительным, а предварительный тест, называемый Proxy Covid, который используется во всем мире для более раннего выявления этого варианта, также оказался положительным», — сказал Марцан в интервью газете Primera Hora.

По её словам, это предварительный результат трех образцов, которые могут свидетельствовать об «Омикроне», но надо дождаться полного секвенирования вируса, чтобы подтвердить подозрение.