Южно-Сахалинск, , 06:58 — REGNUM В ходе рабочей поездки на Сахалин 11 декабря заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поддержал идею строительства в островном регионе собственного завода по производству топлива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

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При запуске завода область сможет обеспечить бензином и дизтопливом население, а также закрыть потребности в керосине Дальневосточной авиакомпании.

«Завершается работа над технико-экономическим анализом. Уточнены все параметры технологические, связанные непосредственно с сырьем, которое будет использоваться для производства топлива. В конце года ждем окончательное решение по этому вопросу», — пояснил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане (Хакасия) за неделю с 29 ноября по 6 декабря подорожали бензин и дизельное топливо.