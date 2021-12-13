Екатеринбург, 13 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге детские поликлиники приостановили приём здоровых пациентов. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.

Com.ua Грипп

По данным ведомства, сейчас в городе отмечается всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим в больницах складывается непростая эпидемиологическая ситуация. Общий порог заболеваемости превышен, при этом основная часть случаев заболевания приходится на долю детей.

Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, детские медучреждения города переводят поликлиники на особый режим работы. Приёмы здоровых детей там временно отменены. А обследование новорождённых и детей раннего возраста должно осуществляться на дому.