Москва, 13 декабря 2021, 06:46 — REGNUM В ЮАР штамм коронавируса «Дельта» уже вытеснен штаммом «Омикрон», поэтому аналогичная ситуация возможна и в остальном мире. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Цитата из видео. kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«Появляются сообщения, что в Южной Африке [штамм «Омикрон] вытесняет [штамм «Дельта», и довольно быстро. Поэтому всё возможно», — сказал Гинцбург.

Ранее в России зафиксировали два случая заражения штаммом «Омикрон» — он был обнаружен у туристов, прилетевших в Россию из-за границы.