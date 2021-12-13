Екатеринбург, , 06:45 — REGNUM В Свердловской области на трассе между Серовом и Сосьвой 12 декабря лоб в лоб столкнулись два грузовика. Причиной стали неубранные дороги. Против дорожников уже возбудили дело об административном правонарушении за неисполнение обязательств по очистке трассы, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, при движении один из грузовых автомобилей занесло. В результате машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим грузовиком.

Водители получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу. Мужчины имеют стаж вождения более 25 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семья из Свердловской области попала в ДТП под Самарой. Погибла 15-летняя пассажирка.