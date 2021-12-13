Владивосток, , 06:47 — REGNUM В Приморье начали развозить новогодние подарки детям от губернатора Олега Кожемяко — сладости получат почти 200 тыс. детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе правительства края.

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Вес одного подарка — 650 граммов. В новогодний набор входят шоколадные конфеты и знаменитый шоколад с морской капустой.

«Сладости от главы региона к Новому году получат 199 300 ребят. Подарки закупили для всех малышей от трех лет, учащихся начальных классов, а также воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и учащихся школ-интернатов», — добавила министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Карачаево-Черкесии порадует подарками к Новому году около 30 тыс. детей. По сложившейся за несколько лет традиции получат сладкие наборы все учащиеся начальной школы, а также дети, особо отличившиеся в учебе, спорте и творчестве, и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.