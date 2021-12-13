Москва, , 06:40 — REGNUM Отдельные положения законопроекта о введении системы QR-кодов на транспорте будет дорабатывать Минтранс РФ. Об этом 13 декабря сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ведомство, не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, провело работу по обсуждению законопроекта с депутатами, перевозчиками, общественными организациями и экспертами. Было принято совместное решение о дальнейшей проработке законопроекта.

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв пояснил, что 13 декабря будет предложено перенести законопроект, для подробного изучения всех его плюсов и минусов. В первом чтении законопроект рассмотрен не будет.

Итоговое решение решение Госдумы и Минтранса будет принято с учётом мнения президента РФ Владимира Путина и консультаций министра с главой правительства РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения законопроекта о вводе QR-кодов на транспорте.

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