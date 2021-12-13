Кемерово, , 06:41 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области 27 января 2022 года начнёт рассмотрение иска управления Росприроднадзора к ООО «Разрез Трудармейский Южный». С ответчика пытаются взыскать более 10 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Уголь

Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось с претензиями 9 декабря 2021 года. Дело приняла судья Аникина. Сумма иска — 10 057 745,96 рубля. В споре речь идёт «о взыскании задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год».

Напомним, в середине ноября 2021 года власти Кузбасса подали сразу 15 финансовых исков к угледобытчику. В основе претензий лежат долги по аренде.

11 января 2022 года планируется рассмотреть иск о несостоятельности, поданный к ООО.