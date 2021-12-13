Благовещенск, 13 декабря 2021, 06:44 — REGNUM В столице Амурской области из-за очень тёплой погоды река Амур не покрывается льдом. Обильное образование шуги в водоёме привело к перебоям с водой в квартирах горожан, сообщило ИА ПортАмур.
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По словам горожан, вода в их квартирах то есть, то нет: напор слабый, периодически водоснабжение отключают полностью. На проблему пожаловались жители нескольких районов Благовещенска.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области начало декабря оказалось тёплым как никогда. Температура воздуха днём варьировалась от — 3 до — 10 градусов, а 8 декабря в Благовещенске был побит температурный рекорд в — 1,1 градуса.