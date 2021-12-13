Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM В Екатеринбурге прошёл пикет против строительства термального комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ. У входа в парк в районе «Каменных палаток» собрались более 50 человек, сообщают СМИ.

Озеро Шарташ

Порфирий

Люди выступают против строительства термального комплекса, они уверены что «Баден-Баден» нанесёт вред экологии. Часть лозунгов были адресованы конкретно свердловским властям. «Губернатор и мэр! Не подрывайте Шарташское ядро ВЗГК!». Некоторые граждане отличились особой оригинальностью при выборе лозунгов «Я уже едва дышу, помогите Шарташу», «Нам теперь не до «короны», на Шарташ идёт промзона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин заявил, что строительство термального комплекса планируют начать весной 2022 года. Однако сроки пришлось сдвинуть из-за проведения экологической экспертизы.