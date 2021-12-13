Екатеринбург, 13 декабря, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Свердловской области ушла ихз жизни одна из пострадавших в ДТП, случившемся 7 декабря. Об этом пишут СМИ.

Mytaganrog.com ДТП

По данным Е1.ru, погибшей оказалась пассажирка машины Volkswagen Polo. У неё осталась полуторагодовалая дочь, тоже получившая травмы в результате этой аварии.

ДТП произошло 7 декабря на дороге Верхняя Салда — Алапаевск. Автомобиль Mitsubishi, которым управляла 21-летняя гражданка, вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. Травмы получили четыре человека.