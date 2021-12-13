Благовещенск, 13 декабря 2021, 06:37 — REGNUM В Амурской области зафиксированы случаи, когда родители отселяют своих детей к тётям и бабушкам, чтобы поставить их в очередь на государственное жильё. Об этом заявил во время прямого эфира глава региона Василий Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, такие случаи фиктивного сиротства ущемляют права настоящих сирот и тормозят реализацию программы по обеспечению их жильём.
Как сообщало ИА REGNUM, жительница Амурской области смогла заселиться в положенное ей по закону жильё только после обращения на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину. Женщине должны были выдать жильё бесплатно как сироте, но вместо этого предлагали денежный сертификат, суммы которого не хватило бы на приобретение квартиры.