Благовещенск, 13 декабря, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Амурской области зафиксированы случаи, когда родители отселяют своих детей к тётям и бабушкам, чтобы поставить их в очередь на государственное жильё. Об этом заявил во время прямого эфира глава региона Василий Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, такие случаи фиктивного сиротства ущемляют права настоящих сирот и тормозят реализацию программы по обеспечению их жильём.

«У нас появилась проблема определения детей детьми-сиротами. Существуют случаи, когда родители специально отказываются от детей, чтобы поставить их в очередь на получение жилья. Дети при этом живут с тетями и бабушками. По этому вопросу будут разбираться правоохранительные органы», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Амурской области смогла заселиться в положенное ей по закону жильё только после обращения на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину. Женщине должны были выдать жильё бесплатно как сироте, но вместо этого предлагали денежный сертификат, суммы которого не хватило бы на приобретение квартиры.