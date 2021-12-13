Пекин, 13 декабря, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Организаторы Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине 2022 года готовятся к искусственному оснежению на стадионе Shougang Big Air, которое, как ожидается, начнется примерно 17 декабря и продлится ориентировочно до 20 января следующего года, сообщает агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В Shougang Big Air, расположенном пекинской зоне соревнований, будут проводиться соревнования по фристайлу на лыжах и сноуборде. Для обеспечения снега в соответствии с различными требованиями к количеству и качеству на стартовой площадке, подъездной рампе, взлетно-посадочных площадках было создано одиннадцать снегоуборочных сооружений.

Искусственный снег впервые был использован на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Около 90% снега, использованного на горнолыжном курорте для зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, было искусственным, в то время как искусственный снег также применялся для Ванкувера 2010 и Сочи 2014.

По словам организатора, в соответствии с целью Пекина провести «устойчивые и экологически чистые игры», в производстве снега был применен ряд водосберегающих методов.

Директор по производству снега Лю Ци сказал, что в Shougang Big Air применяется интеллектуальная система производства снега, которая помогает определять время для производства снега в зависимости от погодных условий и регулировать пропорцию воды, что позволяет экономить около 20% воды на каждый кубометр снега, одновременно повышая эффективность.