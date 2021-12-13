Оттава, 13 декабря, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Один человек был ранен в результате стрельбы в центре канадского города Торонто. Об этом 12 декабря сообщает телеканал CTV News.

Lisa Roe Стрельба

По данным полиции, информация о стрельбе поступила около 02:00 по местному времени. Прибыв на место происшествия, на площадь Йондж-Дандас, сотрудники полиции обнаружили тяжело раненого мужчину. Он был безотлагательно госпитализирован. В настоящее время пострадавший находится в критическом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование причин и обстоятельств произошедшего. Исследуются видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных в районе инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании мужчины, подозреваемого в стрельбе пот людям на улицах муниципалитета Вандерхуф в канадской провинции Британская Колумбия.