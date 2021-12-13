Южно-Сахалинск, 13 декабря, 2021, 06:16 — ИА Регнум. На Сахалине после нападения стаи бездомных собак, которое произошло около здания администрации Ногликского городского округа, на 8-летнего ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в областном СУ СКР.

State Farm Собака

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Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ — «халатность».

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Следствие проверит исполнение полномочий по организации мероприятий по обращению с бесхозными животными.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Ногликах стая бездомных собак набросилась 12 декабря на ребёнка. Это произошло около местной администрации, написало со ссылкой на бабушку пострадавшего мальчикаAstv.ru.