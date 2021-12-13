Токио, , 06:09 — REGNUM Как минимум семь человек пострадали в результате падения в кювет автомобиля с пожилыми людьми на северо-западе Японии. Об этом 13 декабря сообщает телеканал HNK.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в районе города Каванаси. Автомобиль, принадлежащий домцу престарелых, упал в кювет, глубина которого составляет около четырёх метров. Пострадали пятеро пожилых людей и два сотрудника дома престарелых.

Информация о состоянии пострадавших не поступала, уточняется, что все они находятся в сознании. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины падения автомобиля устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием 20 автомобилей в Японии. В результате аварии пострадали как минимум десять человек, все они были госпитализированы.

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