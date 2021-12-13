Пекин, , 06:09 — REGNUM Китайские суды по всей стране завершили более 700 000 экологических и ресурсных дел за последние три года, согласно данным рабочей конференции Верховного народного суда Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Экология Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным суда, к концу ноября судами по всей стране было создано 2149 судебных органов по делам об охране окружающей среды и природных ресурсов. Суды всех уровней усилили свою судебную защиту экологической среды, дикой природы, природных и культурных реликвий и завершили ряд важных и типичных дел, сказал вице-президент суда Ян Линьпин.

Согласно статистике суда, в период с января 2019 года по ноябрь 2021 года было завершено 100 300 уголовных дел и 479 206 гражданских дел, связанных с нарушениями в сфере окружающей среды и ресурсов.

По данным конференции, с 2019 года в Китае были усовершенствованы правила судебной защиты окружающей среды, создана система вынесения судебных решений по делам, касающимся окружающей среды и ресурсов, и усилен межрегиональный механизм судебной координации.