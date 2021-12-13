Благовещенск, , 06:14 — REGNUM В Амурской области средняя цена на квадратный метр жилой недвижимости составляет 110 тыс. рублей. В том числе к установлению такой высокой цены привёл спрос на жильё в рамках программы «Дальневосточная ипотека», заявил в ходе прямого эфира губернатор региона Василий Орлов.

Оценка недвижимости Images Money

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«На сегодняшний день у нас достаточно высокий спрос. Это хорошо. Если люди покупают жильё, значит они хотят жить здесь, в регионе, это важно для нас», — отметил глава Приамурья.

Ещё одной причиной повышения стоимости квадратного метра он назвал инфляцию в строительном секторе: цены на стройматериалы и строительные услуги выросли на 25%. Также на рост цен повлияла зависимость строительного сектора от дешёвой рабочей силы, ставшей недоступной из-за коронавируса.

Василий Орлов при этом подчеркнул, что правительством региона предусмотрен достаточно большой набор мер поддержки для застройщиков, в том числе с целью недопущения роста стоимости жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в 2021 году выданы льготные ипотеки на общую сумму 7,7 млрд рублей. Дальневосточная ипотека стала в регионе самой популярной среди всех программ господдержки. После обнуления ставки спрос на такую ипотеку вырос вдвое.