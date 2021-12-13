Наньнин, Китай, , 06:07 — REGNUM Демонстрационная база спортивного туризма Байли Люцзян и курорт спортивного туризма на реке Юйлун в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая были включены в список национальных демонстрационных баз спортивного туризма, сообщило местное управление культуры и туризма, передает 11 декабря агентство Синьхуа.

Водные процедуры Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Взяв за основу реку Люцзян, город Лючжоу интегрировал спортивную индустрию в живописный туристический район Люцзян, проводя внутренние и международные спортивные мероприятия, и сделал водные виды спорта новой визитной карточкой туризма.

С 2008 года в живописном районе Байли Люцзян было проведено 33 крупномасштабных мероприятия по водным видам спорта, в том числе Чемпионат мира по моторным лодкам Формулы-1, Международные соревнования по водным скоростям (IAC), Международный триатлон IRONMAN в Лючжоу и Международная гонка внутреннего речного парусного спорта.

Курорт спортивного туризма на реке Юйлун в Гуйлине активно внедряет такие проекты, как авиационный спортивный лагерь и база для скалолазания, а также построил 10 плавучих мест на плотах и экологическую тропу протяженностью 16,8 км.

Сотрудник Департамента культуры и туризма Су Вэйдун, сказал, что Гуанси в полной мере использует экологические преимущества, интегрируя туристические и спортивные ресурсы и идя по пути зеленого развития.