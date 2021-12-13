Ванино, Хабаровский край, , 06:12 — REGNUM По факту избиения и смерти пожилого мужчины в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе Ванинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по региону.

Подросток

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В ходе следствия установлено, что две девочки 14 и 16 лет в посёлке Октябрьский Ванинского района ночью с 9 на 10 декабря, находясь в квартире мужчины 1961 года рождения, причинили ему телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось — от полученных травм мужчина скончался.

Следователи провели осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены иные следственные и процессуальные действия, в своей совокупности позволившие предъявить обвинение подросткам. По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, две школьницы в поселке Сортировка Хабаровского края ограбили и избили до смерти 60-летнего мужчину.