Пекин, 13 декабря, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Китайский мегапроект по отведению воды за последние семь лет перевел почти 50 млрд кубометров воды из крупных рек юга на подверженный засухе север страны, сообщила компания, отвечающая за проект, передает 12 декабря агентство Синьхуа.

Steve Johnson Водоснабжение

В этом день исполнилось семь лет со дня начала комплексной реализации проекта по отводу воды с юга на север. Проект принес пользу 140 млн человек и оптимизировал модель экономического развития более чем 40 крупных и средних городов.

Проект изменил структуру водоснабжения в северном Китае, способствовал восстановлению рек и озер, оптимизировал и скорректировал структуру промышленности и принес огромные экономические, социальные и экологические выгоды, сказал представитель Министерства водных ресурсов КНР.

Проект отвода воды с Юга на Север имеет три маршрута. Средний маршрут, наиболее заметный из трех из-за подачи воды в столицу страны, начинается от водохранилища Даньцзянкоу в провинции Хубэй в центральном Китае и проходит через провинции Хэнань и Хэбэй, прежде чем добраться до Пекина и Тяньцзиня. Он начал подавать воду 12 декабря 2014 года.

Восточный маршрут начал функционировать в ноябре 2013 года, передавая воду из провинции Цзянсу в Восточном Китае в районы питания, включая Тяньцзинь и Шаньдун. Западный маршрут находится на стадии планирования и еще не построен.