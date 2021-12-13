Кентукки, США, , 06:01 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в результате обрушения из-за торнадо на свечной фабрике в городе Мэйфилд в американском штате Кентукки. Об этом 12 декабря сообщает агентство Reuters.

Последствия торнадо Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, в момент удара стихии на территории фабрики находилось около 110 человек. Сначала предполагалось, что погибших на территории фабрики будет больше 70 человек, но эта информация не подтвердилась. В настоящее время сотрудники экстренных служб и волонтёры разбирают завалы на месте обрушения фабрики, поиск пропавших без вести продолжается.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил, что подтверждена гибель свыше 80 человек на территории штата. Глава региона предположил, что число погибших может превысить 100 человек, при этом он не пояснил, сколько из них могут быть работниками свечного завода в Мэйфилде.

Город Мэйфилд больше других пострадал от воздействия торнадо. Здесь разрушены полностью административные здания, здание полицейского участка, пожарная станция, множество жилых домов. Город с 10-тысячным населением превратился буквально в горы обломков. В настоящее время в Мэйфилде идёт разбор завалов, спасатели ищут возможных выживших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ликвидация последствий удара торнадо в США может занять несколько месяцев.

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