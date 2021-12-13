Москва, 13 декабря, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Арбитраж Подмосковья получил примечательный иск, ответчиком по которому выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Российский бизнесмен, оформленный как индивидуальный предприниматель в Красноярске, через суд пытался запретить использование и распространение «термина «омикрон» в контексте с новой коронавирусной или любой другой инфекцией (их штаммами), несущими угрозу человечеству». Иск на сегодня уже возвращён заявителю, так как он не смог доказать подсудность дела именно этому суду, но это не лишает его права обратиться с заявлением повторно, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

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Бизнесмен Александр П. владеет в Кузбассе, Новосибирской, Ярославской областях тремя медицинскими компаниями, в наименовании которых содержится слово «Омикрон». В начале декабря 2021 года он через суд потребовал запретить ВОЗ (World Health Organization) использовать термин «омикрон» в контексте заразы 21 века, посчитав, что это ему «наносит репутационный вред». Помимо этого, истец потребовал удалить этот термин из любых документов ВОЗ, которые связаны с новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 «путём замены этого термина».

Суд вернул заявление бизнесмену, указав, что дело не подсудно арбитражу Московской области.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что штамм коронавируса «Омикрон» менее опасен, чем «Дельта». Новый штамм был обнаружен в более чем 60 странах.