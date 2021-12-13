Кемерово, 13 декабря, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Поисковая операция на шахте «Листвяжная» завершена, тела всех погибших найдены и подняты на поверхность. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

В шахте

Горноспасатели завершили поисковые работы на шахте «Листвяжная». Отделениями ВГСЧ МЧС России на поверхность эвакуированы все 51 человек погибших, из них 46 шахтёров, пятеро горноспасателей.

«При проведении аварийно-восстановительных работ возведены 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановлены шесть вентиляционных шлюзов, один кроссинг, в нормальном режиме запущен вентилятор главного проветривания шахты. Из подтопленных частей горных выработок откачано свыше 20 тысяч кубометров воды», — сказано в сообщении МЧС РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации тела последнего погибшего на шахте «Листвяжная».