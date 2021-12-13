Владивосток, , 05:51 — REGNUM Туристическая отрасль в Приморье, как одна из наиболее пострадавших от коронавирусного кризиса, демонстрирует хорошие темпы восстановления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе правительства края.

Бухта Клоково на севере Приморья Алексей Иванов © ИА REGNUM

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В 2020 году туристический поток в регионе сократился на 80% по отношению к показателям 2019 года и составил чуть менее одного миллиона туристов.

«В 2021 году отрасль начала выходить из кризиса. Даже с учетом продолжающихся ограничений за 9 месяцев регион посетили 2,35 млн туристов, при этом подавляющее большинство приходятся на граждан России. Иностранцев в регион приехало около шести тысяч», — пояснили специалисты.

Поступления в бюджеты всех уровней от туротрасли за 10 месяцев составили 1,3 млрд рублей.

Наиболее перспективными точками притяжения туристов в Приморье являются Владивосток, как центр делового, событийного, познавательного, гастрономического туризма в Тихоокеанском регионе, туристско-рекреационный кластер на острове Русский, Хасанский район, как центр развития пляжного отдыха, экологического и приграничного туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Самарканде будет организовано более 600 новых отелей и гостевых домов.