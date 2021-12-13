Петропавловск-Камчатский, , 05:39 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела по обвинению оператора надувного аттракциона в оказании услуг детям до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в краевом СУ СКР.

Так выглядел надувной батут в семейном парке развлечений «Арлекино» (Барнаул) Barnaul.5ine.ru

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ЧП с детским аттракционом произошло 5 августа на парковке стадиона «Спартак» в Петропавловске-Камчатском. При порыве ветра батут опрокинулся. На нем в это время находились дети. В результате происшествия 6 летний мальчик получил повреждения средней степени тяжести. Пострадала и мать ребёнка, находящаяся рядом.

Выяснилось, что аттракцион был не закреплен.

Оператор в ходе следствия полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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