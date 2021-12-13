Якутск, 13 декабря 2021, 05:42 — REGNUM В Якутске увеличат плату за отлов собак и их содержание в приюте. Хозяева гулявших и отловленных без надзора животных должны будут оплатить муниципалитету эти расходы. Пока стоимость составляет 460 рублей за отлов и 289 рублей за сутки пребывания в пункте передержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе мэрии.
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По словам директора благотворительного фонда помощи животным «Помоги выжить», организовывающего работу пункта передержки безнадзорных животных, Екатерины Безрученко у почти половины отловленных животных есть хозяева. С помощью департамента ветеринарии будет организован учёт животных.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии усилены меры по отлову безнадзорных животных. За неделю с 30 ноября по 6 декабря на улицах города поймали 112 собак. Активный отлов начали после жалоб жителей Якутска на нападения животных.