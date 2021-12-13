Оттава, , 05:34 — REGNUM Более 280 тыс. человек остались без энергоснабжения из-за сильного ветра в южной части канадской провинции Онтарио. Об этом 13 декабря сообщает телеканал Global news.

Ураган U.S. Air Force

Поданным национального метеобюро, скорость ветра достигала 33 м/сек. В регионе были повалены сотни деревьев, оборваны линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы продолжаются уже не один час, к устранению последствий удара стихии привлечено несколько бригад специалистов.

О времени полного восстановления энергоснабжения не сообщается. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало. что на устранение последствий урагана в США может уйти несколько месяцев.

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