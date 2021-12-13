Томск, , 05:34 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 21 декабря проведёт прямую линию с жителями региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Сергей Жвачкин Kremlin.ru

Прямая линия состоится в рамках программы «Линия губернатора» ГТРК «Томск». Начало трансляции — 16:00 по местному времени 21 декабря.

Жителям региона предлагают задать вопросы губернатору по бесплатному многоканальному телефону call-центра. Вопросы можно задавать с 13 до 21 декабря.

Также обращение главе региона можно направить в специальном разделе на интернет-портале областной администрации. Здесь же можно оставить и видеообращение.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил о том, что руководителям регионов необходимо проводить свои прямые линии.

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