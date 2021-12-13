Томск, , 05:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении медицинских работников, внесших вклад в борьбу с COVID-19. Среди награжденных — медики Томской области, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

Медик в защитном костюме Rosminzdrav.ru

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Уточняется, что награждены работники Шегарской районной больницы. Заведующая отделением Марина Рычкова получила почетную грамоту. Медсестре Марине Пеньковской глава государства объявил благодарность.

Марина Рычкова — врач-терапевт высшей категории. Марина Пеньковская — палатная медсестра инфекционного отделения. Оба медика одними из первых начали оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Напомним, в Томской области по состоянию на 12 декабря выявлен 58 571 носитель коронавируса.

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