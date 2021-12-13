Иерусалим, , 05:24 — REGNUM Сертификат о прохождении вакцинации смогут получить иностранные туристы, привитые «Спутником V» после прохождения серологического теста на антитела в Израиле. Об этом 12 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на заявление министра туризма страны Йоэля Развозова.

Вакцина от коронавируса Gov-murman.ru

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Как пояснил Развозов, механизм уже утверждён. Если серологический тест покажет достаточное количество антител, и при этом человек привит вакциной «Спутник V», то такой турист сможет получить израильский «зелёный сертификат».

При этом власти Израиля продлили запрет на въезд в страну для иностранцев до 23 декабря. По словам Развозова, дата меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире, власти страны «держат руку на пульсе» и следят за ситуацией. Развозов не исключил, что список «красных» стран, в которые гражданам Израиля запрещено въезжать из-за ситуации с коронавирусом, в последнее время вырос за счёт стран Африки, в которых был обнаружен новый штамм коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные Израиля опровергли эффективность американской вакцины Pfizer против нового штамма коронавируса «Омикрон».

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