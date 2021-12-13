Петропавловск-Камчатский, 13 декабря, 2021, 05:24 — ИА Регнум. На Камчатке 12 декабря в ходе тушения пожара в дачном доме был обнаружен труп 65-летнего мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Tammy Sue Пожар

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Пожар произошел в СНТ «Звезда» Елизовского района. Следственные органы по факту обнаружения трупа начали проверку. Устанавливаются также причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске более 200 человек были эвакуированы из здания областной больницы на улице Воровского.