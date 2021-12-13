Москва, , 09:20 — REGNUM Неделя московского анимационного кино Moscow Animation Film Festival (MAFF) пройдет на выставке «Экспо-2020» в Дубае в период с 16 по 19 декабря. Об этом 13 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По задумке городских властей, это мероприятие должно стать частью масштабной программы, направленной на продвижение заявки Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году.

«Столичные анимационные проекты уже зарекомендовали себя за рубежом. Их закупают в странах Европы, Азии, Латинской Америки. На фестивале московские студии представят мультсериалы и полнометражные ленты. Показы пройдут под открытым небом и будут бесплатными для всех желающих. Предстоящий фестиваль — еще одна возможность для города заявить о себе, как о креативной столице и достойном претенденте на проведение «Экспо-2030», — сказала Сергунина.

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