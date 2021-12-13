Владивосток, , 05:19 — REGNUM В Приморье за 11 месяцев по программе капремонта отремонтировано более 280 многоквартирных домов, при этом некоторые из них ремонтировали комплексно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в правительстве края.

Капремонт

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Данные меняются каждый день — с начала декабря приняли уже 22 дома.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, перед фондом капремонта поставлены задачи нарастить темпы работ, наверстав отставание прошлых лет.

«Сейчас хорошая динамика по ремонту многоквартирных домов, что позволило начать восстановление зданий, которые стояли в плане на более поздние сроки. И в следующем году такие темпы ремонтов должны быть сохранены», — заверила Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии увеличится плата за проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Но при этом больше станут платить жители, в чьих домах есть лифты.