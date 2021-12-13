Южно-Сахалинск, , 05:10 — REGNUM На Сахалине у побережья Итурупа в ночь на 14 декабря прогнозируется опасное волнение моря. Спасатели объявили экстренное предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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По информации регионально управления Росгидромета, высота волн будет достигать 4 метров.

«Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям указанного района исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря», — предупредили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин 13 декабря оказался под воздействием очередного снежного циклона. В 13 районах области спасатели объявили экстренные предупреждения.