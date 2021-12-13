Якутск, , 05:07 — REGNUM Для Якутии будет выделено 2,84 млрд рублей субсидии. Деньги будут потрачены на ремонт школ, приобретение мебели и оборудования для образовательных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

Школа закрыта на ремонт Cap.ru

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Средства будут выделены республике на 2022 и 2023 годы. В том числе ремонт пройдёт в 11 школах Якутска.

«В список попали все заявленные нами 58 объектов образования. Это результат командной работы правительства, министерства образования, министерства строительства, школ и управлений образования нашей республики» — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии необходимо построить 59 новых школ на замену аварийным и отремонтировать более 60% зданий учреждений образования. К 2026 году в республике необходимо создать более 39 тысяч новых мест для школьников, чтобы прекратить их обучение в зданиях с износом более 70% или в две смены.