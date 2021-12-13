13 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 07:25 — REGNUM История об энергетической блокаде Крыма в 2015 году получила своё продолжение спустя шесть лет. ГУП «Крымэнерго» требует взыскать свыше 1 млрд рублей убытков с одного из фигурантов, признанного виновным в организации блокады, — бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Лунная ночь в Крыму. Гурзуф. 1839

Энергоблокада: предыстория

После того как в 2014 году в Киеве произошёл государственный переворот, Крым вернулся в состав России. В ответ на это власти Украины прекратили экономические связи с полуостровом, перестав платить гражданам пенсии, возвращать вклады, а также объявив продуктовую и водную блокады.

Помимо этого, в ноябре 2015 года группа лиц из незаконного вооружённого формирования, чья деятельность запрещена в РФ, повредила линии и опоры в Херсонской области. Это привело к обесточиванию Крыма. Около полугода крымчане жили в режиме ограничения электроэнергии, действовал режим ЧС. В качестве временного решения в регион были завезены мобильные электрогенераторы. По ряду крупных промышленных предприятий было прекращено энергоснабжение. Школы и детские сады Крыма отправили на вынужденные каникулы.

Подобные действия ускорили строительство энергомоста из Краснодарского края в Крым. Первая поставка по нему была проведена 27 ноября 2015 года, 2 декабря запустили первую нитку энергомоста. Полностью энергомост Кубань — Крым ввели в мае 2016 года. Тогда и был снят режим ЧС.

Организованная крымскими властями рабочая группа потребовала возбудить уголовное дело против 12 украинских граждан, в том числе двух бывших президентов — Петра Порошенко и Леонида Кравчука. В список попали ещё несколько бывших украинских чиновников и депутатов, в том числе бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов. Последний в декабре 2020 года Верховным судом Крыма заочно был приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за организацию диверсии, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению целостности России.

Запуск 1-й очереди энергомоста Kremlin.ru

Дело Ислямова — претензии на миллиард

Украинский медиамагнат Ленур Ислямов после возвращения Крыма в Россию был вице-премьером Совета министров Крыма (с апреля по конец мая 2014 года), но, по данным СМИ, был уволен Сергеем Аксёновым «за профнепригодность». По открытым данным, после этого Ислямов скрылся с территории Крыма и создал добровольческий батальон, который участвовал в энергоблокаде.

Спешно покидая Крым, за своей спиной бизнесмен и экс-чиновник оставил крупные долги, что и стало основанием для обращения кредиторов в суд с банкротным иском. В январе 2016 года «Сбербанк» и ещё шесть физических и юридических лиц подали иск о несостоятельности Ленура Ислямова, указав долги на сумму 1 162 898 392,53 рубля. Дело о банкротстве уроженца города Бекабад Ташкентской области 1966 года рождения с учётом данных о последнем месте регистрации в РФ слушается в арбитраже Москвы.

В марте 2016 года в отношении Ислямова ввели первый этап в процедуре несостоятельности — реструктуризацию долгов. В основе дела лежали кредитные договоры от 2012 года, которые были заключены «Сбербанком» с неким ООО «Квингруп» (оптовая торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами). По долгам последнего Ислямов выступал поручителем. На сегодня общество в стадии ликвидации и принадлежит Эльвире Ислямовой.

Ленур Ислямов на встрече с главой Татарии Рустамом Миннихановым. 25.04.2014 (сс) Марсель Бадыкшин. tatarstan.ru

Банкротом Ленура Ислямова суд признал в июле 2016 года. В ходе процедуры у бывшего бизнесмена было обнаружено имущество в Крыму и других регионах России. Часть активов была распродана для погашения долгов, которые к моменту банкротства превышали 1 млрд рублей. При этом в рамках банкротного дела «Джаст Банка» Ислямова совместно ещё с шестью фигурантами просят привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на сумму 1 743 290 000 рублей.

Крупные претензии на сегодня к Ислямову есть у «Крымэнерго». В суде представитель государственного энергопредприятия пояснил, что у него с марта 2015 года был контракт с ООО «ЦОР», выступавшим продавцом. По нему ООО должно было поставить «покупателю электроэнергию в целях поставки розничным потребителям». Электроэнергия подавалась по четырем магистральным линиям электропередач «Каховка — Джанкой», «Каховка — Титан», «Каховка — Островская» и «Мелитополь — Джанкой».

«Заявитель указывает, что в результате преступных действий со стороны должника, установленных в рамках уголовного дела в отношении Ислямова Л. Э. и отраженных в приговоре от 10.12.2020 по делу №1−1/20 Верховного суда Республики Крым, заявителю был причинен ущерб в сумме 1 096 098 160,99 рубля за период с 22.11.2015 по 31.12.2015 года», — отмечается в материалах дела.

Осенью 2021 года ГУП «Крымэнерго» отказали в удовлетворении претензий к Ислямову, указав на пропуск срока исковой давности, но энергетики не сдаются и уже обратились с апелляционной жалобой. Дата рассмотрения пока не назначена.

ЛЭП Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, помимо энергоблокады, компенсировать убытки власти Крыма попытаются и за водную блокаду полуострова. Ещё в августе зампредседателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс сообщил, что с Киева планируют взыскать порядка 1,4 млрд рублей ущерба. В ноябре 2021 года сообщалось, что работа над подготовкой иска продолжается. По предварительным данным, за пять экономических блокад ущерб составил 1,47 трлн рублей. Тем времен Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.

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