Биробиджан, , 04:56 — REGNUM В Еврейской автономии прокуратура получила от бизнесменов 14 заявлений с жалобами на резкое повышение аренды за пользование муниципальными объектами. Один из предпринимателей констатировал, что арендную плату за землю ему хотели повысить в 66,6 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Новый налог Цитата из к/ф «Чиполино». реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР

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Размер платы определил комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Биробиджана. В надзорном ведомстве сочли незаконным такое начисление стоимости использования принадлежащего муниципалитету земельного участка. Заявление предпринимателя было удовлетворено. Прокуратура получила ещё 13 аналогичных жалоб от предпринимателей, они также будут рассмотрены.

Присутствовавшая на рассмотрении заявления заместитель председателя правительства ЕАО Галина Соколова согласилась с тем, что арендная плата для бизнесменов повышаться не должна.

«Правительством области проводится определенная работа и принимаются меры, направленные на восстановление прав арендаторов земельных участков, а органы местного самоуправления ориентированы на недопущение подобных нарушений впредь», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, после введения системы налогообложения недвижимости на основании кадастровой стоимости плата за объекты для предпринимателей Еврейской автономии выросла в несколько раз. Налоги и аренда увеличены на 1−10 млн рублей. Эти перемены бизнесмены считают безумием.