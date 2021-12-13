Владивосток, 13 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в девяти сёлах Приморья запустили высокоскоростной мобильный интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе правительства края.

Интернет

Читайте также: На Камчатке по нацпроекту создали IT-куб для школьников

Мобильная связь и высокоскоростной мобильный интернет появились в селах Евсеевка и Калиновка Спасского района, Михайловка и Новониколаевка Ольгинского района, Лазаревка Яковлевского района, Новотроицкое Дальнереченского района, Отрадное Михайловского района, Ильмаковка Анучинского округа и Чистоводное Лазовского округа.

«Во время тестовой проверки скорость мобильного интернета составила около 100 Мбит/с, что полностью обеспечит потребность жителей населенных пунктов. Необходимо учитывать, что скорость доступа в интернет также зависит от модели используемого телефона или модема. Полностью завершить работы по строительству инфраструктуры связи в населенных пунктах оператор планирует до конца года», — пояснил заместитель министра цифрового развития и связи Приморья Александр Бондарь.

Координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», член Центрального штаба ОНФ ЮлияОглоблина считает, что цифровое неравенство — одна из причин оттока сельчан в города. Мобильная связь и стабильный доступ к интернету — это необходимые условия для комфортного существования в современном мире. И они особенно важны для молодёжи.

Эксперты предсказывают российским городам дезурбанизацию на фоне пандемии коронавируса, и, если оперативно обеспечить качественный интернет на сельских территориях, это даст возможность подкрепить интерес молодежи к переезду в село.

Активисты Народного фронта провели мониторинг доступности интернета в селах. Он охватил 430 населенных пунктов в 52 регионах страны.

«Важно не только обеспечивать села интернетом, но и информировать население о появившихся точках доступа. А также вести мониторинг качества подключения и расположения этих точек. Кроме того, для сельских жителей должно стать доступнее подключение интернета в домах, тарифы за подключение и пользование интернетом в селах необходимо приблизить к городским, где доступ в сеть обходится сегодня в разы дешевле», — подчеркнула Юлия Оглоблина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском начал работать центр цифрового образования детей «IT-куб. Камчатка». Он является инновационной площадкой дополнительного образования и будет помогать школьникам края развивать навыки программирования.