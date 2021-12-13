Пекин, , 04:45 — REGNUM Министерство образования Китая запустило программу содействия партнерству между работодателями и университетами для регуляции обучения студентов, сообщает агентство Синьхуа.

На рынке Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Ожидается, что программа подготовит больше выпускников колледжей, обладающих наиболее необходимыми знаниями и навыками для рынка труда, говорится в пресс-релизе министерства.

По данным министерства, это предоставит работодателям платформу, с помощью которой университеты-партнеры и колледжи смогут предоставлять индивидуальные учебные программы продолжительностью один учебный год или более или краткосрочные проекты продолжительностью от нескольких недель до семестра.

Работодатели также могут предоставлять регулярные стажировки студентам, присоединившимся к программе, и налаживать ускоренное сотрудничество по набору персонала с университетами-партнерами.

Министерство призвало университеты активно сотрудничать с работодателями и организовывать для студентов участие в программе.