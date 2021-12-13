Пекин, , 04:43 — REGNUM Национальное управление безопасности здравоохранения Китая поручило государственным больницам еще больше снизить цены на проведение тестов на COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Тестирование на вирус Индонезия. russian.news.cn

По данным администрации, по состоянию на 10 декабря больницы в 30 провинциальных регионах снизили цены с 60 юаней ($9,41) на человека за один тест до 40 юаней или меньше. Цена за тестирование группы из 10 человек должна составлять не более 10 юаней с человека, говорится в сообщении администрации.

С 11 декабря жители Пекина будут платить 35 юаней за один тест на нуклеиновые кислоты вируса и 8 юаней за групповой тест.