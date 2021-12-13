Пекин, , 04:41 — REGNUM Китайская программа доноров костного мозга (CMDP) способствовала 12 437 пожертвованиям гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) по состоянию на 9 декабря, и в ее базе данных зарегистрировано почти 3 млн добровольных доноров, сообщает агентство Синьхуа.

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В настоящее время, по данным CMDP, в среднем ежедневно делается пять пожертвований ГСК для лечения заболеваний крови, таких как лейкемия. Кроме того, 10 декабря исполнилось 20 лет со дня официального запуска программы CMDP, некоммерческой организации, связанной с Обществом Красного Креста Китая.

Китай в последние годы наращивает пропаганду добровольного донорства органов и крови, при этом уверяет, что разобрался практически со всеми проблемами, имевшими место с донорством органов, ужесточив правила и контроль.