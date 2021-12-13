Пекин, , 04:36 — REGNUM Китай полностью вакцинировал от нового коронавируса 1,16 млрд человек и продолжает кампанию по вакцинации, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Более 1,16 миллиарда китайцев были полностью вакцинированы против COVID-19, сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР на пресс-конференции 11 декабря.

По состоянию на 10 декабря жителям страны было введено в общей сложности 2,59 млрд доз вакцины COVID-19, сообщил представитель комиссии Ми Фэн. Отметим, что согласно недавней переписи, численность населения Китая составляет более 1,44 млрд человек. Таким образом вакцинировано уже более 80% населения.