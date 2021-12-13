Хух-Хото, Китай, 13 декабря, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Местные власти сообщили, что в приграничном городе Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая с 12:00 до 14:00 по местному времени 12 декабря сообщили о трех подтвержденных локальных случаях COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

До сих пор в городе было зарегистрировано 532 локальных случая заболевания во время недавней вспышки. Из них 507 пациентов проходили лечение, а 25 были выписаны из больницы. Во всех трех новых случаях во время карантина были получены положительные результаты теста на вирус. Затем пациенты были диагностированы как подтвержденные случаи заболевания.

По состоянию на полдень 12 декабря в пограничном городе было проверено 13 406 близких контактов по всем указанным случаям COVID-19.