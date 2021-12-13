Ханчжоу, Китай, , 04:29 — REGNUM В провинции Чжэцзян на востоке Китая зарегистрировано 138 подтвержденных местных случаев COVID-19, а также один бессимптомный носитель в период с 5 декабря 12 декабря на фоне новой вспышки COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

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Из общего числа, 44 случая были зарегистрированы в городе Нинбо, 77 случаев и один бессимптомный носитель были выявлены в городе Шаосине, а 17 случаев — в столице провинции городе Ханчжоу, сообщила пресс-конференция правительства провинции.

Секвенирование и анализ всего генома показали, что случаи заболевания в трех городах были вызваны сублинией штамма «Дельта AY.4». Он более трансмиссивный и несет более высокую вирусную нагрузку, чем оригинальный новый коронавирус, сказал чиновник из провинциального центра по контролю и профилактике заболеваний Чжэцзяна.

Местные власти ввели ограничения на общественные собрания и выезд за пределы провинции, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.