Якутск, , 04:29 — REGNUM В Якутске проводится служебная проверка по факте падения 13-летней школьницы во время тренировки на скалодроме. Девочка попала в больницу с переломом руки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Перелом

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ЧП произошло в национальной политехнической средней общеобразовательной школе столицы Якутии. Школьница упала со стены скалодрома во время занятия в кружке по альпинизму. По инциденту начата служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 10-летний мальчик травмировал спину в результате падения с высоты в одном из спортивных клубов в Суровикино Волгоградской области. Тренировка на скалодроме проходила в присутствии инструкторов.